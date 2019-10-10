Новосибирск, 10 октября, 2019, 12:00 — ИА Регнум. В аэропорту «Толмачёво» сегодня, 10 октября, открылась выставка факсимильных воспроизведений мировых шедевров из коллекции Новосибирского государственного художественного музея, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Министерство культуры Новосибирской области В аэропорту «Толмачёво» открыта выставка факсимильных воспроизведений мировых шедевров

Выставка репродукций картин расположена в стерильной зоне сектора А (внутренние авиалинии), сразу после зоны предполётного досмотра.

Среди экспонатов — «Сосновый лес» Ивана Шишкина, «Портрет князя А. С. Долгорукого» Василия Тропинина, «Портрет Екатерины II — законодательницы в храме богини Правосудия» Дмитрия Левицкого и другие — всего шесть репродукций картин знаменитых художников.

Как отмечают организаторы выставки, все работы воспроизведены с детальной точностью.

«Выставка в аэропорту «Толмачёво» — очередной шаг в расширении выставочного пространства, шаг навстречу жителям и гостям региона, дающий возможность даже в условиях предполетного дефицита времени познакомиться с фондами музея», — прокомментировал заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов.

По словам генерального директора АО «Аэропорт Толмачёво» Евгения Янкилевича, такие выставки позволяют пассажирам в ожидании рейса приблизиться к искусству, что не всегда получается сделать в будничной жизни.