Предыдущая власть на Украине не спешила закончить войну — Зеленский
Киев, 10 октября, 2019, 12:03 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у его предшественников не было такого большого желания завершить войну в Донбассе. Об этом он заявил 10 октября во время пресс-конференции в Киеве.
Он отметил, что готов к переговорам по телефону, в «нормандском формате», в Минске.
Зеленский добавил, что в будущем возможно изменение формата переговоров для решения конфликта в Донбассе:
Президент Украины подчеркнул, что предательством являются не его попытки остановить войну, а попытки политических оппонентов не дать выполнить предвыборные обещания.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что за попытками собрать на Украине новый майдан «против капитуляции» стоит бывший президент страны Пётр Порошенко.