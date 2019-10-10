Киев, 10 октября, 2019, 12:03 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у его предшественников не было такого большого желания завершить войну в Донбассе. Об этом он заявил 10 октября во время пресс-конференции в Киеве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поджигатель

«Так как мы хотим закончить войну, я думаю, что у прошлой власти, такого желания, такого напора, не было», — рассказал Зеленский.

Он отметил, что готов к переговорам по телефону, в «нормандском формате», в Минске.

Зеленский добавил, что в будущем возможно изменение формата переговоров для решения конфликта в Донбассе:

«Увидим, что мы не решаем проблемы — что-то будем менять. Точно будем менять».

Президент Украины подчеркнул, что предательством являются не его попытки остановить войну, а попытки политических оппонентов не дать выполнить предвыборные обещания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что за попытками собрать на Украине новый майдан «против капитуляции» стоит бывший президент страны Пётр Порошенко.