Москва, 10 октября, 2019, 11:58 — ИА Регнум. В Госдуме видят угрозу национальной безопасности в замещении отечественных врачей мигрантами, передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября.

Китайский доктор

«Врач с поддельным дипломом и некачественным образованием, который приехал из-за рубежа, — это прямая угроза в целом безопасности страны и удар по здоровью наших граждан. К этому вопросу надо относиться очень аккуратно», — заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитке Ярослав Нилов (ЛДПР).

По мнению парламентария, для решения проблемы с кадрами в медицине необходимо направлять все усилия на то, чтобы в стране был сбалансированный рынок труда, а пригласить иностранную рабочую силу — это проще всего сделать.

«А кто проверит качество работы этих специалистов? Кто подтвердит их диплом, который они получили в другом государстве, и мы знаем случаи, когда работают по поддельным дипломам сегодня и летчики, и судьи, и врачи, и учителя, и адвокаты», — обеспокоен глава комитета.

Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия». Сейчас, по данным Минтруда и Минздрава, кадровый потенциал российских врачей может покрыть потребность страны в медиках только на 4%.