Хартум, 10 октября, 2019, 11:53 — ИА Регнум. Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) предоставил властям Судана более 1,6 миллиона вакцин против холеры для борьбы с эпидемией данного заболевания в стране.

Эпидемия холеры в Судане

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», представитель Организации Объединенных Наций в Судане Стивен Дюжаррик отметил, что вакцины поступили в самое нужное время, поскольку количество людей, зараженных данным заболеванием, продолжает увеличиваться. Как сообщается, ЮНИСЕФ арендовал специальный самолет для доставки вакцин в регион.

Министерство здравоохранения Судана объявило, что восемь человек умерли в провинциях Голубой Нил и Сеннер с тех пор, как месяц назад в стране были зарегистрированы первые случаи заболевания.

Производство вакцин было профинансировано Глобальным альянсом по проблемам вакцинации и иммунизации, который также ведет работу с другими заинтересованными сторонами по укреплению систем очистки воды, обеспечению населения водоочистительным оборудованием и оказанию другой технической помощи.