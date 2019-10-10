Генсек ООН призвал Африку бороться с терроризмом и изменением климата
Додома, 10 октября, 2019, 11:52 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал африканские страны бороться с терроризмом и изменением климата на благо мира и безопасности.
По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, Гутерреш отметил, что терроризм представляет все большую угрозу для африканских стран, что имеет серьезные последствия для безопасности и мира во многих частях Африканского континента. По его словам, в районе Сахеля террористические группировки регулярно совершают нападения на региональные и международные силы.
Он также упомянул в своей речи группировку «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая продолжает убивать мирных жителей в Нигерии, несмотря на усилия региональных и международных сил по противодействию деятельности данной террористической организации.
Как было подчеркнуто, террористические сети распространились из Ливии и пустили свои корни в Демократической Республике Конго и Мозамбике.
Гутерреш добавил, что победа в борьбе с терроризмом еще не была одержана, теперь это далеко не региональная проблема, а угроза глобальной безопасности и всему миру.
Генеральный секретарь ООН также заявил, что изменение климата привело к засухе и наводнениям в африканских странах, в связи с чем он призвал найти решение проблемы изменения климата и оказать поддержку пострадавшим государствам.