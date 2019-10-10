Додома, 10 октября, 2019, 11:52 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал африканские страны бороться с терроризмом и изменением климата на благо мира и безопасности.

Un.org Антониу Гутерреш

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, Гутерреш отметил, что терроризм представляет все большую угрозу для африканских стран, что имеет серьезные последствия для безопасности и мира во многих частях Африканского континента. По его словам, в районе Сахеля террористические группировки регулярно совершают нападения на региональные и международные силы.

Он также упомянул в своей речи группировку «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая продолжает убивать мирных жителей в Нигерии, несмотря на усилия региональных и международных сил по противодействию деятельности данной террористической организации.

Как было подчеркнуто, террористические сети распространились из Ливии и пустили свои корни в Демократической Республике Конго и Мозамбике.

Гутерреш добавил, что победа в борьбе с терроризмом еще не была одержана, теперь это далеко не региональная проблема, а угроза глобальной безопасности и всему миру.

Генеральный секретарь ООН также заявил, что изменение климата привело к засухе и наводнениям в африканских странах, в связи с чем он призвал найти решение проблемы изменения климата и оказать поддержку пострадавшим государствам.