Санкт-Петербург, 10 октября, 2019, 11:52 — ИА Регнум. На сегодняшний день в Санкт-Петербурге около 60 тысяч человек находятся под психиатрическим наблюдением в связи с серьезными психическими расстройствами. Об этом сообщили журналистам петербургские психиатры в связи с отмечаемым 10 октября Всемирным днем психического здоровья, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х∕ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия В психиатрической больнице

По словам Александра Софронова, главного внештатного специалиста-психиатра Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, психиатрия становится актуальна и для родственников наблюдаемых пациентов, то есть количество людей, вовлеченных в эту сферу в Петербурге, возрастает примерно до 180 тысяч.

Около 10 тысяч специалистов оказывают медицинскую помощь страдающим душевными расстройствами. Это и врачи-психотерапевты, и психиатры, и медсестры, и весь технический персонал. В сферу психиатрической помощи гражданам косвенно вовлекаются и представители правоохранительных органов.

Актуальна психиатрия и для детей. На сегодня в Петербурге наблюдается 26 тысяч детей (от 0 до 18 лет), страдающих психическими расстройствами той или иной степени тяжести. 13 тысяч детей и подростков переживают тяжелые психические заболевания. В городе есть психиатрический стационар, рассчитанный на 280 коек, в котором наблюдаются подростки от 15 до 18 лет, и городская психиатрическая больница №3, в которой располагается 40 коек для мальчиков и девочек до 15 лет. В год в стационарной психиатрической помощи нуждается около 500 детей.

Специалисты отмечают, что все горожане находятся в зоне риска. Примерно 80% населения нуждается в консультативной помощи. 4% населения страдает тяжелыми душевными заболеваниями и нуждается в обращении к психиатру.

При этом сохраняется низкая грамотность жителей Санкт-Петербурга в отношении психических заболеваний. Владимир Дутов, главный врач Санкт-Петербургского психоневрологического диспансера №1, говорит, что для большинства людей обращение за психиатрической помощью до сих пор считается «каким-то злом». Люди пытаются избегать специалистов, когда их что-то беспокоит, зачастую им «проще» обратиться к гадалке или экстрасенсу, чем к образованному профессионалу. Дутов призывает горожан не бояться говорить о своих проблемах.

Сегодня группа профильных специалистов (медицинский психолог, психотерапевт, психиатр) есть практически в каждой районной поликлинике. Государство упрощает процесс обращения граждан за психологической и психиатрической помощью. Владимир Дутов отмечает, что барьером может быть боязнь «попасть на учет». Как и у всех специалистов, у психологов и психотерапевтов заводится история болезни, но эти данные никуда не передаются, если поведение больного не связано с нарушением закона.

Алексей Демьяненко, заведующий Городским психотерапевтическим центром, не рекомендует обращаться к «специалистам», окончившим трехмесячные курсы. Правильную помощь могут оказать только люди, получившие высшее образование, связанное с медицинской психологией, поскольку психические расстройства — это очень сложная область, требующая глубоких знаний.

Александр Софронов рекомендует быть внимательнее к близким людям. Именно родственники могут вовремя заметить первые признаки психических расстройств у членов семьи, друзей. Своевременная помощь на ранних этапах предупреждает тяжелые последствия.