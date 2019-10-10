Ташкент, 10 октября, 2019, 11:50 — ИА Регнум. Основной внешний риск для развития экономики Узбекистана несет в себе перспектива турбулентности в мировой экономике. Об этом говорится в обзоре Всемирного банка, опубликованном на сайте международной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«Страна особенно уязвима, потому что ее основные торговые партнеры сталкиваются с особенно повышенными внешними рисками», — считают аналитики Всемирного банка.

Отмечается, что риски для Узбекистана смягчаются за счет относительно высокого уровня валютных резервов и низкого внешнего государственного долга. Внутренние риски связаны с высокими темпами кредитования, которые усиливают потенциал для нестабильности финансового сектора, считают аналитики.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года ВВП Узбекистана вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Уровень инфляции в республике, по данным министерства экономики и промышленности Узбекистана, составил 5,6%.

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