Киев, 10 октября, 2019, 11:50 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский не будет вмешиваться в судебный процесс по «Приватбанку», но обещает отреагировать, если вердикт суда будет не в пользу государства.

Иван Шилов ИА REGNUM ПриватБанк

Об этом он сказал на пресс-марафоне сегодня, 10 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Посмотрим на результат… Если результат будет такой, что мне надо будет защищать государство, я буду защищать наше государство», — заявил Зеленский.

От конкретики по этому вопросу президент Украины воздержался, только лишь повторив, что не будет вмешиваться в судебный процесс.

ИА REGNUM напоминает, что 8 октября Хозяйственный суд Киева завершил рассмотрение иска о признании недействительным договора купли-продажи государством акций «Приватбанка» в 2016 году. Суд назначил судебные дебаты на 17 октября, юристы отмечают, что в этот же день может быть озвучен и вердикт. Эксперты уверены, что суд максимально приближается к решению в пользу Коломойского.

Также некоторые политологи озвучивали мнение, что суд по «Приватбанку» — лишь часть плана скандального олигарха по «захвату» Украины под свой контроль.