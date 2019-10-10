Каир, 10 октября, 2019, 11:54 — ИА Регнум. Сроки вероятного подписания соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Египтом назвал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров после встречи с египетским премьер-министром Мустафой Мадбули в Каире. Об том сообщило 10 октября ТАСС.

Дарья Драй ИА REGNUM Денис Мантуров

По оценке главы российского Минромторга, это должно произойти в середине 2020 года.

Мантуров также отметил, что подписание максимум затянется до конца будущего года.

Напомним, в Каире с 8 по 10 октября приходит Международная выставка «Большая промышленная неделя». В ее организации участвовала также и Россия. На выставку приглашены боле ста компаний, представляющих африканский континент и страны Ближнего Востока.