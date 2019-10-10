Киев, 10 октября, 2019, 11:47 — ИА Регнум. На Украине существует два списка лиц для обмена заключёнными, заявил президент Украины Владимир Зеленский 10 октября во время пресс-конференции в Киеве.

President.gov.ua Владимир Зеленский

В первом списке находятся жители Крыма, которые находятся на территории России, во втором списке перечислены люди которые находятся на территории ДНР и ЛНР рассказал президент Украины.

Он также отметил, что есть третий список — люди, которые по информации украинской стороны находятся на территории Донбасса, но подтверждения по ним нет.

«Эти списки уже подготовлены нашей стороной. Мы готовы», — подчеркнул президент Украины.

Зеленский рассказал, что Россия якобы связывает переговоры по обмену лицами с переговорам в «нормандском формате», однако если переговоры будут затягиваться, он готов к прямым переговорам по вопросу обмена заключёнными с президентом России Владимиром Путиным.

«Есть ещё один формат [переговоров], который сработал — это прямые переговоры мои с президентом Российской Федерации. Я, по вопросам возвращения наших людей, готов на эти переговоры», — подчеркнул Зеленский.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в обмене с Украиной удерживаемыми лицами в формате «всех на всех». Он добавил, что работа в данном направлении продолжается.