Москва, 10 октября, 2019, 11:42 — ИА Регнум. В России более 300 тыс. верующих военнослужащих и членов их семей посетили главную икону главного храма «Спас Нерукотворный» за время ее пребывания в местах дислокации российских военных баз в Центральном военном округе (ЦВО). Об этом ИА REGNUM сообщили 10 октября в пресс-службе ЦВО.

Kremlin.ru Икона «Спас Нерукотворный»

Икона начала путешествие 30 апреля 2019 с города-героя Севастополя. За последние два месяца она успела побывать в шести крупных городах России и двух городах Туркестана. С августа по октябрь 2019 года икону провезли через Челябинск, Екатеринбург, Самару, Оренбург, Абакан, Новосибирск, Бишкеке и Душанбе. 10 октября икону доставили в Улан-Удэ. В 75-ю годовщину Великой Победы 9 мая 2020 года «Спас Нерукотворный» доставят в Главный храм Вооруженных Сил России, который строится в московском парке «Патриот».

Напомним, в течение года православную святыню провезут через 150 храмов и 300 воинских соединений и частей.