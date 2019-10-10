Анкара, 10 октября, 2019, 11:38 — ИА Регнум. В турецкой провинции Шанлыурфа задержано 66 подозреваемых по обвинению в распространении пропаганды террористических организаций Рабочая партия Курдистана и Союз общин Курдистана в средствах массовой информации.

(сс) Thestival.gr Турецкая полиция

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, прокуратура провинции Шанлыурфа начала расследование в связи с распространением в ряде СМИ террористической пропаганды. В рамках расследования в столичном городе провинции и нескольких районах подразделениями полиции и внутренних войск были проведены адресные оперативные мероприятия, в результате которых были задержаны 66 подозреваемых. В их отношении продолжаются следственные действия.

Напомним, что Рабочая партия Курдистана признана террористической США и ЕС и занесена ими в соответствующие списки. Несмотря на попытки турецких властей найти пути урегулирования создавшейся ситуации, Рабочая партия Курдистана с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибло около 500 мирных жителей и 800 сотрудников правоохранительных органов. В ходе операций сил безопасности Турции уничтожено или арестовано более 10 тысяч боевиков.