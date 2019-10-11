Киев, 10 октября, 2019, 11:31 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что его действия ограничены законодательством, которое не позволяет влиять на правоохранительные органы в вопросе борьбы с коррупционерами и бандитами.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Об этом он сказал во время пресс-марафона сегодня, 10 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский заявил, что «на второй день» он прибыл на работу, думая, что его команда будет всех коррупционеров сажать.

«Когда первые наручники надели… все сказали «ай-ай-ай», президент не имеет права влиять на правоохранительные органы… Я могу собирать совещания и обсуждать с правоохранителями их действия? И так нельзя… А если ходит бандит по улице… я могу их спросить, где посадки людей? Ну вот это можно, но очень осторожно, чтобы, не дай Бог, это не было влияние», — описал ситуацию президент.

Политолог Дмитрий Корнейчук считает, что таким образом Зеленский заранее объясняет, почему нынешняя власть не будет «сажать» бывшего президента страны Петра Порошенко. Эксперт отмечает — Зеленский официально признал, что он обманул всех украинцев на выборах, когда обещал массовые «посадки».

«Он хотел «сажать» всех коррупционеров, некие «все» ему сказали, что он не может влиять на правоохранительную систему. То есть Зеленский официально признал: он обманул всех украинцев на выборах. И трогать Порошенко и Ко не будет из-за неких «всех». Ох уж эти «все»!» — комментирует политолог.

Мало того, подчеркивает Корнейчук, получается, что Зеленский обманул даже президента США Трампа, рассказывая ему в скандально известном телефонном разговоре, что новый генпрокурор Украины — «это на 100% человек президента».