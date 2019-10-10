Исламабад, 10 октября, 2019, 11:30 — ИА Регнум. Пакистан и Китай подписали окончательный вариант проекта «Главной линии — 1», железной дороги, которая соединит Пешавар (провинция Хайбер-Пахтунхва) и Карачи (провинция Синд).

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, об этом журналистам сообщил министр железнодорожного транспорта Пакистана Шейх Рашид. Как отметил министр, двухколейная железная дорога протяженностью 1872 километра значительно сократит путь между двумя отдаленными провинциями. Ожидается, что средняя скорость составов на новой линии составит 160 километров в час.

Строительство железнодорожной линии между Пешаваром и Карачи подразумевает крупные китайские инвестиции. Путь станет частью совместного проекта «Китайско-пакистанский экономический коридор».