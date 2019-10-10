Улан-Удэ, 10 октября, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Инициатива правительства о наказании родителей за курение их детей не имеет никакого отношения к борьбе с курением. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM блогер из Бурятии Эрдэм Гомбоев.

Цитата из детского юмористического киножурнала «Ералаш» Ребенок с сигаретой

«Подростки как курили так и будут делать это. Но только у них появится необходимость тщательнее скрываться, чтобы не подставить родителей», — заметил он.

По его словам, новый закон, если он будет принят, может также спровоцировать трагедии в семье. Возникнет очередной повод для недопонимания, поскольку курят в основном подростки переходного возраста.

Напомним, в настоящий момент в правительстве обсуждают введение нового наказания в виде предупреждения, штрафа или даже ареста на несколько суток. Как сообщало ИА REGNUM, штрафовать родителей курящих детей могут начать с 2021 года.

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