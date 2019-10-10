Ярославль, 10 октября, 2019, 11:18 — ИА Регнум. В селе Вятское Ярославской области 11 октября пройдет заседание Совета председателей избирательных комиссии субъектов РФ, в котором примет участие глава ЦИК и совета Элла Памфилова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии Ярославской области.

Cikrf.ru Элла Памфилова

В состав совета входят председатели региональных избиркомов из всех федеральных округов.

«Обычно совет обсуждает вопросы прошедшей избирательной кампании и строит планы на будущее. На этот раз будут обсуждаться последние новшества, которые были применены в ходе единого дня голосования в Москве, и возможность более широкого их применения», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Олег Захаров не входит в состав совета, но будет присутствовать на нем. Заседание пройдет в закрытом для СМИ режиме.