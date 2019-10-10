Названа самая популярная в сентябре модель Hyundai в Индии
Нью-Дели, 10 октября, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Самой популярной моделью южнокорейской компании Hyundai на индийском рынке стал по итогам сентября 2019 года новый компактный кроссовер Hyundai Venue. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».
Кроссовер появился в продаже в мае 2019 года. Причем за три летних месяца этого года было продано 34 739 Hyundai Venue, а за сентябрь — 13 730 экземпляров. Стоит отметить, что сентябрьские продажи стали самыми плодотворными с начала появления этой модели на рынке.
Однако повышенный спрос на эту модель привел к тому, что производственные мощности автозавода корейской компании в Индии не справляются. Поэтому очередь на Venue растянулась до конца 2019 года.
Напомним, Hyundai Venue оснащен 1,2-литровым атмосферным мотором мощностью 83 л. с. и турбодвигателем на 1,0 л, мощность которого составляет 120 л. с. Кроме того, в моторную линейку кросса входит дизельный мотор на 1,4 л мощностью 90 «лошадей». Агрегатируются двигатели с 5 — или 6-ступенчатой механической коробкой передач, а наддувный агрегат сочетается с 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Привод у авто только передний.
Читайте также: SsangYong и SNAM подписали соглашение о сборке авто в Саудовской Аравии