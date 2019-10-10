Тегеран, 10 октября, 2019, 11:09 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Арагчи в ходе встречи с послом Португалии заявил, что текущая напряженность в Персидском заливе — результат деятельности США. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По словам чиновника, цель США — подорвать влияние Ирана на Ближнем Востоке и создать нестабильность в Исламской республике. Он призвал европейские страны бороться с политикой США по навязываю своей воли и начать выполнять свои обязательства по СВПД. «Иран остается в ядерной сделке несмотря ни на что, и Европе пора отплатить ему той же монетой», — заявил Аббас Аракчи.

Португальский дипломат, в свою очередь, отметил, что политика Лиссабона соответствует курсу всего Европейского союза, который прилагает все усилия для сохранения СВПД. Он также подчеркнул, что отношения Ирана и Португалии имеют 500-летнюю историю, в ходе которых культурное и научно-техническое взаимодействие всегда оставалось на высоком уровне.