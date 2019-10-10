Симферополь, 10 октября, 2019, 11:18 — ИА Регнум. В Республике Крым острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 6 тыс. 747 человек. Об этом ИА REGNUM 10 октября сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по РК и Севастополю.

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«Показатель заболеваемости на 10 тысяч населения — 35,2. В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость незначительно снизилась на 4,16%, однако она выше, чем в прошлом году, на 6%», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Роспотребнадзора прогнозировали в Крыму высокий уровень заболеваемости гриппом.