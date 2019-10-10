Эт-Телль-эль-Абьяд, Сирия, 10 октября, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Вооруженные формирования курдских «Сил демократической Сирии» (СДС) смогли подбить четыре турецких танка на границе города Телль-Абьяд. Об этом 10 октября сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на сообщение СДС.

Msb.gov.tr Танки турецкой армии

Также в сообщении указывается, что во время столкновений между СДС и войсками Турции погибли пять турецких военнослужащих, тела которых находятся у курдов.

Как передавало ИА REGNUM, 10 октября вооружённые силы Турции в ходе военной операции подошли в Сирии к местному городу Телль-Абьяд, взяв под свой контроль важный транспортный узел.