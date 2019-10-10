Копенгаген, 10 октября, 2019, 10:56 — ИА Регнум. Проправительственная датская социалистическая народная партия призвала выделить дополнительные 150 млн долларов для инициатив в области борьбы с климатическими изменениями в государственном бюджете на 2020 год. Эти средства, по мнению партии, могут появиться благодаря введению пошлины на выбросы СО2 для авиакомпаний.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

«Мы предлагаем ввести такую пошлину, которая бы обеспечила поступление в казну порядка 150 млн долларов для осуществления инициатив по переходу на возобновляемые источники энергии. Для нашей партии важно, чтобы такие инициативы начали реализовываться уже с начала следующего года», — заявила представитель социалистов по вопросам климата Сигне Мунк — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Партия предлагает ввести пошлину в размере 8,8 долларов на рейсы в пределах ЕС, 29,4 доллара для рейсов, например, в Стамбул и 58,8 долларов на полеты из Европы в западное полушарие. Социалисты также предлагают создать фонд размером в 22 млн долларов для поддержки датской промышленности и исследований в области альтернативного использования ископаемых материалов, таких, как кокс, нефть и уголь.

Представитель партии также добавила, что социалисты с нетерпением ждут начала переговоров по новому закону о климате.