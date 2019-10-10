Бодайбо, Иркутская область, 10 октября, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия») взял на контроль удивительную историю с прикованным к забору медицинского учреждения и плачущим живым медведем вБодайбо (Иркутская область). Судя по опубликованному им в Instagram видео и описанию к нему, некий бродячий «цирк», получив отказ в разрешении на работу в данном городе, не придумал ничего лучше, как встать на территории поликлиники, медицинского учреждения, которое находится в подчинении не города, а области.

Цитата из видео Бодайбо. Иркутская область. Некий бродячий «цирк» встал на территории медицинского учреждения

«А кто там у нас губернатор Иркутской области? Правильно, известный «любитель» медведей «товарищ» Левченко. Итого, на территории учреждения здравоохранения Иркутской области находится привязанный к забору медведь, стоит и зарабатывает деньги цирк, работу которого до этого официально запретила администрация города», — поясняет Бурматов.

Также он задаётся вопросом, как себя чувствует главврач, разрешивший передвижному цирку разместиться на территории медицинского заведения, и «как отнесутся в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения к тому, что поликлинику превратили в цирк и концлагерь для животных?«

Напомним, в ночь с 3 на 4 сентября 2018 года в интернете опубликовали подборку кадров с губернаторской охоты, в ходе которой Левченко совместно с другими участниками охоты убивает якобы спящего в берлоге медведя.

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