Амстердам, 10 октября, 2019, 10:44 — ИА Регнум. Центральное Статистическое Бюро Нидерландов (ЦСБ) заявило, что согласно его расчётам, нехватка жилья в Голландии в ближайшие 5 лет уменьшится, но после 2025 года снова возрастёт.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

Правительство страны намерено построить в 2020—2025 75.000 новых квартир в год. Т.о., с учётом всех новостроек и сноса старого жилья, общее число квартир в 2020 должно вырасти на 78.000. В последующие годы, согласно прогнозам ЦСБ, рост постепенно снизится до 50.000 квартир в год. Одновременно ожидается, что в ближайшие 5 лет вырастет и число домашних хозяйств, а после 2025 его рост обгонит рост числа новых квартир. Поэтому после 2025 следует ожидать и роста нехватки квартир.

Самое большое увеличение количества жилья прогнозируется в провинциях Северная Голландия, Южная Голландия и Северный Брабант. Статистики также отмечают большие разницы в динамике роста количества жилья между отдельными городами, и в частности между четырьмя крупнейшими городами в стране (Амстердам, Роттердам, Гаага и Утрехт).