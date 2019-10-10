В Москве построят фондохранилище для 27 музеев
Москва, 10 октября, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Фондохранилище «Росизо» для четырех федеральных и двадцати трех московских музеев построят в новых районах Москвы (ТиНАО) по конкурсному проекту российского архитектурного бюро IQ. Участок, выделенный под строительство, занимает 4,74 гектара. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Комплекс будет состоять из пяти зданий. Четыре из них, каждое высотой в шесть этажей, отведут под коллекции федеральных музеев. Одно, четырехэтажное, займут фонды столичных музеев. Здание выполнят в виде террас с облицовкой фиброцементными панелями и ленточным остеклением. Так, внешний вид здания Государственного музейно-выставочного центра «Росизо» будет выдержан в стиле русского авангарда первой половины XX века.
В фотохранилище перевезут коллекции из запасников Центрального музея Великой Отечественной войны, Третьяковской галереи, Музея Москвы, Музея русского лубка и наивного искусства, Дома-музея Марины Цветаевой, усадьбы Кусково, музея-заповедника «Царицыно», Государственного музея обороны Москвы, Мемориального музея А.Н. Скрябина, Государственной картинной галереи имени Василия Нестеренко и других.