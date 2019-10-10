Москва, 10 октября, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Фондохранилище «Росизо» для четырех федеральных и двадцати трех московских музеев построят в новых районах Москвы (ТиНАО) по конкурсному проекту российского архитектурного бюро IQ. Участок, выделенный под строительство, занимает 4,74 гектара. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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Комплекс будет состоять из пяти зданий. Четыре из них, каждое высотой в шесть этажей, отведут под коллекции федеральных музеев. Одно, четырехэтажное, займут фонды столичных музеев. Здание выполнят в виде террас с облицовкой фиброцементными панелями и ленточным остеклением. Так, внешний вид здания Государственного музейно-выставочного центра «Росизо» будет выдержан в стиле русского авангарда первой половины XX века.

В фотохранилище перевезут коллекции из запасников Центрального музея Великой Отечественной войны, Третьяковской галереи, Музея Москвы, Музея русского лубка и наивного искусства, Дома-музея Марины Цветаевой, усадьбы Кусково, музея-заповедника «Царицыно», Государственного музея обороны Москвы, Мемориального музея А.Н. Скрябина, Государственной картинной галереи имени Василия Нестеренко и других.