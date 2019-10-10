Москва, 10 октября, 2019, 16:38 — ИА Регнум. С 22 по 27 октября Центр современной музыки и платформа Stravinsky. online на базе Московской консерватории проведет Второй Всероссийский семинар по музыкальной критике для журналистов и культурологов. Прием заявок на участие открыт до 13 октября. Об этом сообщает издание Colta.

Эдгар Дега. Оркестр. 1870

Для проведения образовательных лекций были приглашены специалисты из разных областей музыкальной индустрии: журналисты — Андрей Устинов, Екатерина Бирюкова; музыкальные критики — Гюляра Садых-Заде, Алексей Мунипов, Роман Берченко, Владислав Тарнопольский; теоретики искусства — Марина Давыдова и Виктор Мизиано; музыковеды — Лариса Кириллина и Марина Раку; культурологи — Михаил Велижев и Игорь Кондаков; художник Анатолий Осмоловский.

Специальными гостями семинара станут зарубежные эксперты — известные журналисты Керстин Хольм (Германия) и Этьен Буш (Франция). Куратор программы — шеф-редактор Stravinsky. online Владислав Тарнопольский.