Москва, 10 октября, 2019, 10:33 — ИА Регнум. Росреестр по Москве и департамента городского имущества столицы обратились к владельцам хостелов о возможности перевода жилых помещений в нежилой фонд. Об этом 10 октября сообщили в пресс-службе управления Росреестра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилой дом

Бизнесменам напомнили, что с 1 октября действует федеральный закон, по которому хостелы нельзя размещать в жилых помещениях многоквартирных домов.

Чтобы перевести имущество в нежилое, «собственник должен провести общее собрание, чтобы получить согласие других собственников дома на перевод помещения», рассказал руководитель департамента Максим Гаман.

«Кроме того, теперь необходимо получить письменное согласие на перевод помещения от каждого владельца всех помещений, смежных с переводимой квартирой», — сказал он.

Гаман отметил, что небольшие гостиницы и хостелы открывают, как правило, представители малого и среднего бизнеса.

«Для законного открытия организаций по предоставлению гостиничных услуг город предлагает посредством проведения торгов помещения, находящиеся в отдельно стоящих нежилых зданиях. Победители, если назначение объекта позволяет, могут открыть в них гостиницы и хостелы», — пояснил он.