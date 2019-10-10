Сринагар, Индия, 10 октября, 2019, 10:39 — ИА Регнум. Территорию штата Джамму и Кашмир власти Индии открыли для посещения с 10 октября. Об этом заявил губернатор союзной территории Сатья Малик, передает агентство ANI.

Кашмир

Глава региона также отметил, что необходимо предоставить приезжающим туристам необходимую помощь.

Напомним, в августе власти Индии внесли в конституцию страны изменения и отменили особый статус штата Джамму и Кашмир. Одновременно с этим в регионе был введен ряд мер безопасности. Туристам рекомендовалось отказаться от посещения данного района, для местных жителей были введены ограничение на пользование телефонной связью и интернетом.