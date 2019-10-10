Киев, 10 октября, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский считает своей главной миссией на посту главы государства прекращение войны в Донбассе. Такое заявление он сделал 10 октября во время своей пресс-конференции в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Главная моя цель — я хочу прекратить войну, я думаю, именно это моя миссия», — заявил украинский лидер.

Также он отметил, что понимает, что кто-то из проживающих на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса может не ощущать себя украинцем.

«Если в Донбассе человек думает, что не украинец, я не могу влезть в его мозг. Те, кто чувствуют себя украинцами, они должны знать, что мы их не оставляем, мы их не бросим», — заявил президент Украины и добавил, что украинские граждане должны иметь возможность возвращения на Украину.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на пресс-конференцию с участием Владимира Зеленского получили аккредитацию свыше 300 журналистов.

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