Москва, 10 октября, 2019, 10:30 — ИА Регнум. Жители России теряют интерес к валюте и считают, что колебания курсов никак не отражаются на их благосостоянии. В 2014 году сбережения в иностранной валюте хранили 19% граждан, в 2019 году их число снизилось до 9%, свидетельствуют данные Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

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Чаще всего накопления в иностранной валюте есть у руководителей разного уровня (26%), людей с доходом выше среднего (18%), у жителей Москвы и Санкт-Петербурга (13%), а также у жителей городов-миллионников (16%).

49% опрошенных заявили, что изменение курса рубля к иностранным валютам никак не отражается на их благосостоянии (рост с 2015 года на 22%).

При этом 34% уверены, что изменение курса валют негативно влияет на их благосостояние. Но примечательно, что это почти в два раза меньше, чем в 2015 году (64%).

Опрос проведен в августе 2019 года. Опрошены 1600 человек старше 18 лет в 150 населенных пунктах в 52 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, за динамикой курса доллара следят меньше четверти жителей России (23%). Не интересует курс 59% граждан.

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