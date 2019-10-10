Ярославль, 10 октября, 2019, 10:25 — ИА Регнум. 26-летний житель Ярославля обвиняется в распространении более 4 килограммов синтетических наркотиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области. Эта самая крупная партия синтетических наркотиков, изъятая на территории Ярославской области, в 2019 году. Мужчина был задержан в июне 2019 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий ярославской полиции. У него было изъято более 1 килограмма гашиша и более 3 килограммов матамфетамина.

УМВД по Ярославской области Изъятый гашиш

«Молодой человек официально не трудоустроен, в прошлом профессионально занимался футболом, сам наркотические средства не потребляет. Полицейскими установлено, что он являлся оптовым курьером интернет-магазина, занимался распространением наркотических средств. Был задержан сотрудниками полиции после того, как вернулся из Санкт-Петербурга с партией наркотиков», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

За распространение наркотиков в особо крупном размере бывшему футболисту грозит до 20 лет лишения свободы. Уголовное дело передано для рассмотрения в Красноперекопский районный суд Ярославля.