Киев, 10 октября, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что его главная миссия на посту главы государства — прекращение войны в Донбассе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Главнокомандующий

Об этом он заявил в ходе пресс-марафона сегодня, 10 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский подчеркнул, что это его главная задача на следующие 5 лет.

«Но если на Донбассе какой-то человек думает, что он не украинец, я не могу сейчас влезть ему в мозг — это его видение и его желание. Вся та часть людей, которая там чувствует себя украинцами — они должны знать, что мы их не оставляем и вернем вместе с территориями», — сказал он.

Первый вопрос в ходе пресс-марафона Зеленскому был задан о том, что он хотел бы сказать жителям неподконтрольных территорий Донбасса. Президент Украины отвечал около 15 минут, но подчеркнул, что адресует свои тезисы все жителям страны, а не только в Донбасс.