Сеул, 10 октября, 2019, 10:30 — ИА Регнум. Власти Южной Кореи выразили уважение позиции шести стран, осудивших недавний запуск ракет с подводной лодки военными КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.

Sohu.com Запуск северокорейской баллистической ракеты

Также представители МИД отметили, что окончательно решение по данному вопросу будет вынесено представителями Совета Безопасности ООН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 октября представители Великобритании, Франции, Германии, Бельгии, Польши и Эстонии после заседания СБ ООН, прошедшего в Мали, выступили с совместным заявлением, в котором осудили действия Северной Кореи.

Напомним, что 2 октября в акватории Вонсаннского залива Японского моря (в 17 км к северо-востоку от г. Вонсана) военные КНДР осуществили запуск баллистической ракеты нового типа «Пуккынсон-3» с подводной лодки.