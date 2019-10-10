Волгоград, 10 октября, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Полиция Волгограда возбудила уголовное дело в отношении матери, оставившей своего трёхлетнего сына одного дома. Мальчика, облокотившегося на москитную сетку в открытом окне восьмого этажа, увидел случайный прохожий. Как выяснилось, ребёнок не в первый раз оставался дома один, сообщили 10 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Уголовное дело

Несчастный случай удалось предотвратить на улице Ангарской. Очевидец вызвал спасателей 9 октября около 16:30. Пока сотрудники МЧС поднимались снаружи по лестнице в окно, наряд патрульно-постовой службы полиции отвлекал ребёнка через закрытую дверь в подъезде. Под опекой инспектора ПДН мальчик находился до прихода матери. 27-летняя волгоградка вернулась домой около 19:30 и рассказала, что оставляет сына одного не в первый раз, уходя на работу.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности», ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.