Анкара, 10 октября, 2019, 10:16 — ИА Регнум. 2-ой суд турецкой провинции Кахраманмараш по тяжким уголовным преступлениям по результатам заседания, продлившегося до глубокой ночи, приговорил Ферхата Карадери, бывшего во время попытки государственного переворота, осуществленной движением Фетхуллаха Гюлена 15 июля 2016 года, командующим внутренними войсками по району Элбистан, к пожизненному тюремному заключению.

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По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, по делу проходило 25 подсудимых. В связи с неоднозначностью дела судьи удалились в совещательную комнату на 2 часа. Ферхат Карадери был осуждён по составу «Попытка свержения конституционного строя».

Подсудимые Джеляль Байяр, Шакир Коркмаз и Угур Четин Челик были приговорены к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы по составу «членство в террористической организации». Абдуррахман Йылмаз, Адам Юксель и Махмут Ал по причине деятельного раскаяния и сотрудничества со следствием по тому же составу получили 2 года и 6 месяцев. По решению суда 18 подсудимых были освобождены за недостаточностью улик.