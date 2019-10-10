Барнаул, 10 октября, 2019, 10:14 — ИА Регнум. Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых не поддерживает инициативу о привлечении к административной ответственности родителей курящих детей поскольку считает, что её очередным «обдираловом».

Роквелл Норман. Воспитание

»Я не поддерживаю инициативу с наказанием родителей, чьи дети курят. Необходимо развивать дворовый спорт, повышать доступность дополнительного образования детей, — художественного, музыкального, технического и так далее. Такие инициативы — это продукт конвейера по производству идей, как бы еще взять деньги с граждан», — заключила барнаульский депутат.

Напомним, инициативу, предполагающую внесение поправок КоАП, который вступит в силу с 2021 года, уже начали обсуждать в российском правительстве. Речь идёт о введении ответственности для родителей курящих детей. Это может быть предупреждение, штраф или арест на несколько суток

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