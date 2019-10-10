Киев, 10 октября, 2019, 10:12 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 10 октября, начал проводить т.н. «пресс-марафон», анонсированный накануне.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Мероприятие проходит на фуд-корте в центре Киеве началось в 10:00 по местному времени, практически без опоздания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский общается с первой группой журналистов и во вступительном слове сообщил, что он с утра бегал и хотел прийти на пресс-марафон в спортивной экипировке, однако в окружении ему заявили, что это будет неуважение к журналистам, так что пришлось переодеваться.

«Тут прикольно, хорошее место, не хотелось мне встречи слишком официальной», — заявил также украинский президент.