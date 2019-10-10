Москва, 10 октября, 2019, 10:10 — ИА Регнум. Сегодня, 10 октября, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам VIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Президент отметил актуальность, востребованность конструктивного диалога о проблемах современного спорта на таком высоком уровне и поддержал идею проводить форум «Россия — спортивная держава» ежегодно.

«Форум даст старт новым ярким инициативам и послужит укреплению плодотворных контактов между различными государствами», — выразил уверенность Путин и пожелал участникам реализации намеченных планов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде 10 октября открывается Международный форум «Россия — спортивная держава». Форум посетил президент РФ Владимир Путин.

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