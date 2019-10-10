Киев, 10 октября, 2019, 10:09 — ИА Регнум. Более 300 журналистов получили аккредитацию на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом около часа ночи (совпадает с мск) 10 октября написала на своей странице в Facebook его пресс-секретарь Юлия Мендель.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Глава пресс-службы украинского лидера также отметила, что у нее только закончился рабочий день.

Напомним, на 10 октября запланирован «пресс-марафон» Зеленского. Он будет отвечать на вопросы журналистов в течение дня в одном из фудмаркетов Киева.

Политолог Виталий Бала ранее прокомментировал данное решение. Он предположил, что украинский президент слишком буквально понял чей-то совет «прикормить журналистов».