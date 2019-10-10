Козельск, Калужская область, 10 октября, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Козельского района и его 17-летнего пасынка. Их обвиняют в сбыте наркотических средств. Мужчина также обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления. Об этом 10 октября сообщила корреспонденту ИА REGNUM следователь Козельского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Виктория Суконкина.

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По версии следствия, мужчина распространял наркотики при помощи «закладок». К сбыту запрещённого зелья отчим привлёк 17-летнего пасынка.

«Обвиняемые оборудовал в отведенных местах «тайники — «закладки» с наркотическими средствами, фиксировали их местонахождение с помощью мобильных телефонов, специальных знаков и символов, а затем по интернету сообщали оператору организованной группы о месте нахождения наркотика. За свою противозаконную деятельность обвиняемые получали денежное вознаграждение», — сказала Виктория Суконкина.

В настоящее время следствие завершено, и уголовное дело направлено в суд. Организатору семейного «бизнеса» грозит наказание до 20 лет лишениям свободы.