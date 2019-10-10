Москва, 10 октября, 2019, 09:52 — ИА Регнум. Хотя представитель правительства Германии Штеффен Зайберти и заявил, что канцлер Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский сошлись во мнении, что все условия для проведения саммита «нормандской четверки» выполнены, российская сторона не примет эту точку зрения, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя телефонный разговор Меркель и Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«9 октября не состоялось разведение войск в Золотом, и более того туда прорвались ветераны национальных батальонов и они хотят занять позиции ВСУ, если будет осуществлен отвод украинских военнослужащих.

Власти ЛНР и ДНР наоборот были готовы начать отвод войск и даже в присутствии наблюдателей ОБСЕ пускали сигнальные ракеты для получения подтверждения аналогичных действий со стороны Украины. Но, украинская ракета не взлетела и ответ сорвался.

Это говорит о том, что президент Украины Владимир Зеленский не контролирует свою армию и не может справиться с националистами.

Конечно, госпоже Меркель хочется дать аванс молодому политику, но без реального разведения боевых частей мир на Донбассе не наступит и невозможно провести выборы», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обещала ему попытаться договориться с российским лидером Владимиром Путиным о дате проведения «нормандского саммита».

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