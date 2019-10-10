Варшава, 10 октября, 2019, 09:59 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский должен найти баланс в отношениях с Республиканской и Демократической партиями США, заявил американский философ и политолог, директор Центра демократии, развития и верховенства права в Стэнфордском университете профессор Фрэнсис Фукуяма на форуме Бориса Немцова в Варшаве, сообщило 10 октября информационное агентство «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

"Мне очень жаль Зеленского, потому что ему, с одной стороны, надо поддерживать хорошие отношения с президентом Трампом (президентом США Дональдом Трампом — ИА REGNUM), а с другой — он видит опасность нынешней ситуации, ведь не хочет иметь врагов с другой стороны», — рассказал он.

Фукуяма назвал такое балансирование между двумя противоборствующими силами в США «очень сложным вопросом» и посетовал на то, что «один человек» перенёс борьбу с политическими оппонентами на другой континент.

«США должны строить международную политику, опираясь на долгосрочные национальные интересы, а не просто в поисках того, кто может победить в следующих выборах», — подытожил философ.

Напомним, американские СМИ обвинили Трампа в том, что в ходе телефонных переговоров с Зеленским, он якобы потребовал инициировать на Украине расследование деятельности своего вероятного конкурента на предстоящих выборах Джозефа Байдена и его сына Хантера Байдена. Политические оппоненты Трампа назвали это давлением на украинского лидера, и заявили о подготовке импичмента президенту США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп посмеялся над Байденом, который призвал объявить ему импичмент, назвав оппонента «жалким зрелищем».

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