Москва, 10 октября, 2019, 09:34 — ИА Регнум. Котировки нефти 9 октября двигались в два этапа. В первой половине дня Brent планомерно укреплялась на фоне проявления интереса инвесторов к риску, но затем перешла в отступление и растеряла практически все набранные очки, финишировав в районе $58,30 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«На пике цены достигали отметки $59,30, но не смогли закрепиться над уровнем $59. Ощутимое давление на рынок оказал свежий еженедельный отчет минэнерго, отразивший увеличение запасов сырой нефти почти на 3 млн баррелей против прогноза роста на 1,9 млн.

Запасы бензина и дистиллятов при этом сократились на 1,2 млн и 1,9 млн баррелей соответственно. Большее впечатление на игроков произвел показатель добычи, которая подскочила сразу на 200 тыс. баррелей в день и достигла нового рекорда на уровне 12,6 млн баррелей.

Несмотря на стабильное сокращение числа буровых в стране, производство сланцевой нефти продолжает расти, что указывает на повышение эффективности добычи на сланцевых месторождениях.

Но также есть такой показатель, как число пробуренных, но незаконченных скважин, что вкупе со снижением количества действующих установок все же может привести к сокращению добычи в будущем.

В целом же в центре внимания сейчас находятся предстоящие торговые переговоры между США и Китаем, которые стартуют 10 октября.

В контексте этого события волатильность на рынке нефти в ближайшие дни может возрасти. Сегодня с утра Brent торгуется с небольшим понижением, цепляясь за отметку $58 за баррель», — отметил эксперт.

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