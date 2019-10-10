Ташкент, 10 октября, 2019, 09:28 — ИА Регнум. По состоянию на 8 октября 2019 года цена сахара в Узбекистане превысила 7 тыс. сумов ($0,74) за один килограмм, сообщили в государственном комитете республики Узбекистан по статистике.

Saramukitza Сахар

Ведомство опубликовало данные о минимальных и максимальных ценах на отдельные виды продовольственных товаров. По данным выборочного анализа, самый дешевый сахар можно купить за 5 тыс. сумов (34,4 рубля) на рынках Карши и Самарканда, а самый дорогой за 7 тыс. сумов ($48,16 рубля) — в Термезе.

Напомним, ранее представитель сахарного завода «Ангрен шакар» в Узбекистане, выступая на сессии международного пресс-клуба, заявил, что отмена льгот по НДС с 1 октября 2019 года в республике скажется на стоимости продукции.

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