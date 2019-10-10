Владивосток, 10 октября, 2019, 10:24 — ИА Регнум. На страховку госслужащих Приморья в 2019 году из бюджета края потрачено более 2 млн рублей. На случай смерти, инвалидности или травм застрахованы 1716 чиновников, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных портала госзакупок.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Медицинское страхование

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Первоначально страхование жизни и здоровья чиновников было оценено на сумму более 3 170 970 рублей, однако в процессе торгов поставщики предложили меньшие цены. Наименьшую цену — 1,79 млн рублей — предложила страховая компания «Югория», выигравшая также конкурс, объявленный Заксобранием Приморья на страхование депутатов и сотрудников своего аппарата.

Тем не менее для оказания услуг по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края, аппарата губернатора Приморского края, аппарата администрации Приморского края, представителем нанимателя которых является губернатор Приморского края или уполномоченное им должностное лицо, договор был заключен с АО «Страховое общество газовой промышленности», которое предложило цену 2,278 млн рублей, по величине цены став третьей.

Застрахованы по контракту в Приморье 1716 государственных гражданских служащих. Страховка распространяется с 1 января по 31 декабря 2019 года в период прохождения чиновниками государственной гражданской службы в течении 24 часов в сутки.

Страховыми случаями по контракту признаются смерть, инвалидность, телесные повреждения в период прохождения гражданской службы.

Размер страховой суммы для гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы высшей и главной группы должностей, предусмотрен в сумме 1 млн рублей, младшей группы должностей — 500 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, во многих регионах России чиновники страхуют свои жизни и здоровье за счёт региональных бюджетов, в том числе страхованию подвергаются и бытовые случаи, не связанные с чиновничьей работой.