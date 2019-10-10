Ярославль, 10 октября, 2019, 09:01 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов встретился с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым на агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов и Дмитрий Патрушев

Дмитрий Миронов рассказал министру о работе отрасли в 2019 году. Показатели сельхозпредприятий значительно выше прошлогодних. Так в первом полугодии объемы производства продукции выросли на 7,1%. Регион находится первом месте в ЦФО по объему производства яиц, на втором — по темпу прироста розничного товарооборота, на третьем — по урожайности овощей открытого грунта.

«Ярославская область продолжает оставаться первой в России по производству органической продукции, — подчеркнул Дмитрий Миронов. — Органические мясные и молочные продукты пользуются популярностью на российских рынках. И это наш потенциал для экспорта. Уже сейчас мы поставляем кондитерские изделия, бакалею, молочные и мясные продукты в 27 стран мира. А к 2024 году намерены увеличить экспорт более чем в два раза. Впервые за многие годы в области зафиксирован прирост сельского населения — на 1311 человек. Это показывает, что мы на правильном пути.»

По словам Дмитрия Миронова, в Ярославской области реализуется более 50 новых проектов в сфере АПК. 9 октября на выставке «Золотая осень» было подписано еще четыре соглашения с инвесторами на сумму порядка 4 млрд рублей. В результате реализации этих проектов будет создано более тысячи новых рабочих мест.

«Безусловно, это будет способствовать не только развитию аграрной отрасли, но и региона в целом, — сказал Дмитрий Миронов. — Хорошие перспективы открываются для территорий опережающего развития. В Тутаеве компания «Айсберри», третий по величине производитель мороженого в России, уже в следующем году начнет строительство завода. Это качественно новые возможности для дальнейшего развития малого города. В Ростовском муниципальном районе инвестор планирует строительство нового животноводческого комплекса на 3600 голов. С учетом того, что сегодня мы подписали соглашение о создании биотехнологического кластера, это становится особенно актуальным. Биокластер нацелен на реализацию программы импортозамещения по производству фармакопейной лактозы».

Дмитрий Миронов принял участие в презентации продукции региональных производителей. Свой ассортимент представили компании «Волжанин», «Ярославский бройлер», «Угличская птицефабрика», «Атрус», «Собрание», «Ярмолпрод» и другие. Основной акцент сделан на экологически чистых, органических товарах.