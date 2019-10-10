Пекин, 11 ноября, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Совместное китайско-американское предприятие Changan Ford Automobile Co. Ltd. отзывает 547 876 автомобилей с китайского рынка в связи с неисправными подушками безопасности, сообщает 10 ноября агентство Синьхуа.

Отзыв коснется 344 872 автомобиля модели Mondeo, произведенных с 4 января 2013 года по 11 октября 2016 года и 203 872 модели Edge, произведённых с 4 сентября 2014 по 9 июня 2017 года, сообщили в Государственной администрации рыночного регулирования КНР.

Дефектными подушки безопасности были оснащены насосами, не оборудованными влагопоглотилеями. Когда подушки срабатывают, неисправные насосы могут растрескаться и рассыпать осколки по всему салону, что угрожает жизни и безопасности водителя и пассажиров. Все неисправные детали Changan Ford заменит бесплатно.

Отметим также, что Changan Ford является совместным предприятием китайского автопроизводителя Changan Automobile и американского автогиганта Ford.