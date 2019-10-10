Петропавловск-Камчатский, 10 октября, 2019, 08:53 — ИА Регнум. На Камчатке отмечен рост розничных цен на красную икру, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

klimkin Икра

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Ещё в мае килограмм красной икры в магазинах продавали за 2 608 рублей, когда пошла путина, цены несколько снизились. Но уже к концу лета вновь поднялись — до 2 663 рублей.

Сегодня икру горбуши в магазинах столицы Камчатки предлагают по ценам от 2,4 тыс. до 2,9 тыс. рублей за кг, нерки — от 2,8 тыс. до 3,5 тыс. рублей. Икра кеты и кижуча стоит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей. Самая дорогая икра чавычи — от 3,5 тыс. до 4 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе рыбинспекторы на Камчатке за неделю изъяли у браконьеров 316,6 кг красной икры и более 2 113 кг рыбы.