Село Смоленка, Забайкальский край, 10 октября, 2019, 08:29 — ИА Регнум. Следователи СУ СК РФ по Забайкальскому краю устанавливают личности виновных, допустивших заселение детей-сирот в непригодное для проживания жильё, расположенное в с. Смоленка Читинского района. Как следует из официального сообщения ведомства, процессуальная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Напомним, в то время как одни дети-сироты годами стоят в очереди, чтобы получить законное жильё, другие от него благополучно отказываются, поскольку его качество зачастую оставляет желать лучшего. В начале 2019 года десятки брошенных и разграбленных квартир обнаружились по итогам мониторинга состояния помещений, выданных детям-сиротам на территории Забайкальского края.

Подрядчиков же, которые готовы строить новое жильё для детей-сирот, с каждым годом все меньше. Дело в том, что установленная государством стоимость одного квадратного метра жилья для Забайкалья составляет всего 34 859 рублей, тогда как его адекватная цена, по данным Госинспекции региона, начинается от 45 до 55 тысяч рублей.

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