Москва, 10 октября, 2019, 08:15 — ИА Регнум. Торги по нефти марки Brent закрылись небольшим ростом на 0,18%. Нефтяные котировки повышались до $59,25 после сообщений СМИ о том, что Китай открыт для заключения частичной торговой сделки с США, чтобы избежать повышения пошлин китайские товары с 15 октября, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Также рост котировок поддержала военная операция Турции в северной Сирии. Участники рынка не оставили без внимания опубликованный отчет минэнерго США, который показал, что за неделю с 28 сентября по 4 октября запасы нефти выросли больше, чем ожидалось, тогда как запасы нефтепродуктов уменьшились. К закрытию дня цена вернулась к уровню $58,09.

Запасы нефти выросли на 2,9 млн баррелей, до 425,6 млн баррелей (прогноз был +2,609 млн баррелей). Запасы бензина снизились на +1,2 млн баррелей до 228,8 млн баррелей (-600 тыс. баррелей).

Запасы дистиллятов увеличились на 3,9 млн баррелей, до 127,3 млн баррелей (прогноз был — 2 млн баррелей). Добыча нефти выросла на 20 тыс., до 12,600 млн баррелей в день.

Сегодня, 10 октября, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом минусе. Участники рынка находятся в ожидании результатов переговоров между США и Китаем. Цена останется торговаться в диапазоне $57,30 — 59,65, пока не станет известно стоит ожидать разрешения конфликта или нет.

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