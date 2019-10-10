Владивосток, 10 октября, 2019, 09:15 — ИА Регнум. Жизнь и здоровье госслужащих аппарата Законодательного Собрания Приморья застраховали на 2019 год всего за 100 тыс. рублей. При этом сумма страховых выплат превышает 100 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Zspk.gov.ru Законодательное собрание Приморского края

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Согласно информации на портале госзакупок, на оказание услуг по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья государственных гражданских служащих аппарата Законодательного Собрания Приморского края из средств краевого бюджета предлагалось потратить 405 тыс. рублей — такова была начальная стоимость контракта.

В открытом конкурсе приняли участие две страховые компании, которые предложили цену за данную услугу в объёме 171 765 рублей и 100 000 рублей. В итоге контракт был заключен с АО «Группа страховых компаний «Югория», предложившей цену в четыре раза меньше первоначальной цены контракта.

Госслужащие Заксобрания Приморья могут рассчитывать на страховые выплаты в случае смерти, инвалидности, телесных повреждений, травм в период прохождения гражданской службы.

Высшим должностным лицам положена выплата в сумме 1 млн рублей, младшим — 500 тыс. рублей. Всего размер страховых выплат по договору страхования составляет 104 миллиона рублей. Застрахованы в краевом парламенте Приморья 105 человек. Среди них и депутаты, занимающие должности в Заксобрании на постоянной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за счёт региональных бюджетов происходит страхование жизни и здоровья чиновников, в том числе по бытовым страховым случаям, не связанным с исполнением должностных обязанностей.